Беспорядки в Южной Корее и возвращение Чернышова в Кабмин: новости за 3 декабря

Алексей Чернышов возглавит Министерство национального единства Украины. А президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявлял военное положение.
Более подробно о том, что произошло во вторник, 3 декабря – в материале РБК-Украина.
МИД по случаю 30-летия подписания Будапештского меморандума обратился к партнерам с призывом поддержать предоставление Украине действенных гарантий безопасности. Украина считает, что такой гарантией является полноправное членство в НАТО.
"Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", - заявил МИД.
Как сообщил Генштаб, в районе села Новомлинск россияне попытались захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол. Оккупанты имели преимущество в силах и даже попытались переправиться через реку.
Украинские защитники благодаря поддержке артиллерии и подразделений дронов выбили противника из плацдарма.
Как пишет издание, планы Индии и России по совместной разработке и производству вертолетов и современных истребителей были отложены некоторое время назад. Предложение об аренде атомной подводной лодки из России для обучения индийского экипажа также вряд ли будет реализовано.
Это существенное изменение политики для страны, которая зависит от оружия из Москвы.
"Поэтому я бы сказал больше военной помощи и меньше дискуссий о том, как мог бы выглядеть мирный процесс", - сказал генсек НАТО.
Рютте считает, что Украину нужно обеспечить всем необходимым для более сильной позиции на переговорах.
Правительство приняло решение о переименовании Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины.
По словам премьера Дениса Шмыгаля, это решение поможет сформировать новое качество работы и взаимодействия с многомиллионным украинским сообществом из всех волн миграции.
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль внезапно объявил военное положение. На улицах Сеула появилась военная техника, по его распоряжению приостановлена работа политических партий, силы безопасности зашли в парламент, но депутатам удалось принять резолюцию, обязывающую президента отменить указ.
Алексей Чернышов возвращается в Кабмин. Он возглавит Министерство национального единства Украины.
За соответствующее решение проголосовали 237 парламентариев.
"Совет назначил Алексея Чернышова на должность Вице-премьер-министра Украины - Министра национального единства Украины", - написал Железняк.
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