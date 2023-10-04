Заволодів майном Львівського автобусного заводу. Російському олігарху оголосили підозру

Встановлено, що у 2005 році Ігор Чуркін був обраний головою спостережної ради ЗАТ "Завод комунального транспорту". Це дозволяло олігарху вчиняти організаційно-розпорядчі функції на підприємстві, у тому числі приймати рішення про відчуження об’єктів нерухомого майна.

У 2008 році він організував відчуження 8 об’єктів нерухомого майна колишнього державного підприємства Львівській автомобільний завод. Їх новими власниками стали його ж комерційні структури.

Для проведення оборудки Чуркін надав вказівку підлеглому підробити офіційні фінансові документи підприємства. Вони були використані для зняття всіх фінансових обтяжень з об’єктів нерухомого майна, що зекономило гроші олігарху та дозволило фактично вкрасти частину приміщень заводу.

Зазначено, що схожу схему, російський олігарх повторив у 2016 році. Він організував підробку судового рішення, яке стало підставою створення нібито законних умов для відчуження нерухомого майна заводу на користь його групи підприємств.

Сума збитків завданих ЗАТ "Завод комунального транспорту" становить понад 367 млн гривень. Наразі майно підприємства повернуто державі.

Чуркіну повідомлено про підозру за статтею 358 (підроблення з метою використання офіційного документа, що складений у визначеній законом формі та містить передбачені законом реквізити, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, поєднане з організацією використання завідомо підробленого документа) та за статтею 191 (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) КК України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років.

Не перша підозра Чуркіну

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російський олігарх Ігор Чуркін намагався незаконно зберегти майно власного підприємства у Львові. ДБР повідомило йому та його помічнику про підозру.

Велике українське підприємство ТОВ "Львівські автобусні заводи" взяло значний кредит у державному банку під заставу свого майна. Його власник - громадянин РФ Ігор Чуркін, витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати кредитні кошти банку. Водночас він не хотів втрачати майно підприємства, яке перебувало у заставі.

Чуркін розробив схему, яка допомагала йому блокувати проведення аукціону з продажу заставного майна. Згідно з нею, керівник підприємства подав неправдиву заяву до поліції у якій звинувачував банк у вигаданому кримінальному правопорушенні. Через кримінальну справу, майно підприємства перебувало під арештом.

Тоді олігарху та його помічнику загрожувало покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.