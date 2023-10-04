Завладел имуществом Львовского автобусного завода. Российскому олигарху объявили подозрение

Установлено, что в 2005 году Игорь Чуркин был избран председателем наблюдательного совета ЗАО "Завод коммунального транспорта". Это позволяло олигарху производить организационно-распорядительные функции на предприятии, в том числе принимать решения об отчуждении объектов недвижимого имущества.

В 2008 году он организовал отчуждение 8 объектов недвижимого имущества бывшего государственного предприятия Львовского автомобильного завода. Их новыми собственниками стали его коммерческие структуры.

Для проведения сделки Чуркин дал указание подчиненному подделать официальные финансовые документы предприятия. Они были использованы для снятия всех финансовых обременений с объектов недвижимости, что сэкономило деньги олигарху и позволило фактически украсть часть помещений завода.

Отмечено, что похожую схему российский олигарх повторил в 2016 году. Он организовал подлог судебного решения, которое стало основанием создания якобы законных условий для отчуждения недвижимого имущества завода в пользу его группы предприятий.

Сумма ущерба нанесенного ЗАО "Завод коммунального транспорта" составляет более 367 млн гривен. В настоящее время имущество предприятия возвращено государству.

Чуркин уведомлен о подозрении по статье 358 (подделка с целью использования официального документа, составленного в определенной законом форме и содержащая предусмотренные законом реквизиты, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц, соединенное с организацией использования заведомо подложного документа) и по статье 191 (завладение имуществом, путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) УК Украины.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Не первое подозрение Чуркину

Напомним, ранее мы сообщали, что российский олигарх Игорь Чуркин пытался незаконно сохранить имущество собственного предприятия во Львове. ДБР сообщил ему и его помощнику о подозрении.

Крупное украинское предприятие ООО Львовские автобусные заводы взяло значительный кредит в государственном банке под залог своего имущества. Его владелец - гражданин РФ Игорь Чуркин, потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банка. В то же время, он не хотел терять имущество предприятия, которое находилось в залоге.

Чуркин разработал схему, которая помогла ему блокировать проведение аукциона по продаже залогового имущества. Согласно ей, руководитель предприятия подал ложное заявление в полицию, в которой обвинял банк в вымышленном уголовном правонарушении. Из-за уголовного дела имущество предприятия находилось под арестом.

Тогда олигарху и его помощнику грозило наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.