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Заволодів 88 млн гривень. Екс-голові міграційної служби повідомили про підозру

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Колишньому голові Державної міграційної служби України повідомили про підозру в заволодінні бюджетними коштами на суму понад 88 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис САП у Telegram.

Джерела РБК-Україна повідомили, що мова йде про колишнього керівника Державної міграційної служби Максима Соколюка. 

За даними слідства, у 2015 році міграційна служба отримала бюджетні кошти на будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу відомства. 

Однак бізнесмен, який тривалий час перебував у "дружніх" стосунках із представниками ДМС та іншими посадовцями, організував тривалу схему розкрадання коштів під час реконструкції будівлі з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби.

"Для реалізації злочинного задуму він вступив у змову із тодішніми головою ДМС і начальником Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва ДМС, а потім і із заступником голови ДМС, які замість належного виконання своїх обов’язків заволоділи коштами, виділеними на облаштування будівлі", - йдеться у повідомленні. 

За даними слідства, колишній очільник міграційної служби сприяв бізнесмену в укладанні договорів із підконтрольними йому компаніями щодо виконання проєктних та будівельних робіт шляхом спотворення результатів торгів і забезпечив здійснення оплати за невиконані роботи та ненадані послуги.

Таким чином, протягом кількох років злочинна група завищувала вартість та обсяги робіт і привласнювала бюджетні кошти. В результаті реконструкція будівлі головного офісу ДМС була незавершеною, комп'ютерна система з відповідним програмним забезпеченням існувала лише на папері, а компанія, відповідальна за реконструкцію, збанкрутувала.

У результаті реалізації схеми бюджету заподіяно збитків на суму понад 88 млн гривень.

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ДМС