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Завладел 88 млн гривен. Экс-главе миграционной службы сообщили о подозрении

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Бывшему главе Государственной миграционной службы Украины сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами на сумму более 88 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение САП в Telegram.

Источники РБК-Украина сообщили, что речь идет о бывшем руководителе Государственной миграционной службы Максиме Соколюке. 

По данным следствия, в 2015 году миграционная служба получила бюджетные средства на здание в центре Киева для обустройства в нем центрального офиса ведомства. 

Однако бизнесмен, который долгое время находился в "дружеских" отношениях с представителями ГМС и другими должностными лицами, организовал длительную схему хищения средств при реконструкции здания с использованием подконтрольных лиц в структуре миграционной службы.

"Для реализации преступного замысла он вступил в сговор с тогдашними главой ГМС и начальником Управления ресурсно-хозяйственного обеспечения и капитального строительства ГМС, а затем и с заместителем председателя ГМС, которые вместо надлежащего исполнения своих обязанностей завладели средствами, выделенными на обустройство здания", - говорится в сообщении. 

По данным следствия, бывший глава миграционной службы способствовал бизнесмену в заключении договоров с подконтрольными ему компаниями по выполнению проектных и строительных работ путем искажения результатов торгов и обеспечил осуществление оплаты за невыполненные работы и неоказанные услуги.

Таким образом, в течение нескольких лет преступная группа завышала стоимость и объемы работ и присваивала бюджетные средства. В результате реконструкция здания главного офиса ГМС была незавершенной, компьютерная система с соответствующим программным обеспечением существовала лишь на бумаге, а компания, ответственная за реконструкцию, обанкротилась.
В результате реализации схемы бюджету причинен ущерб на сумму более 88 млн гривен.

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ГМС