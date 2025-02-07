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Заволодіння землею в Києві: суд обрав запобіжні заходи підозрюваним

Фото: суд обрав запобіжні заходи підозрюваним (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка незаконно заволоділа землею в Києві. Суд обрав запобіжні заходи для фігурантів.

Вчора, 6 лютого, українські правоохоронці викрили корупційну схему в Київській міськраді. 

Сьогодні, стало відомо, що, за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 50 млн гривень застави до члена постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин - чинного депутата Київської міськради, підозрюваного у справі щодо заволодіння столичною землею.

Також суд застосував запобіжні заходи до двох підозрюваних - пособників, один з яких обіймає посаду першого заступника начальника КП "Спецжитлофонд", а інший сприяв злочинній організації у  веденні бухгалтерії.

Суд застосував до осіб тримання під вартою з альтернативою внесення 4,5 млн гривень та 8 млн гривень відповідно.

Нагадаємо, що чиновники, ймовірно, незаконно заволоділи землею вартістю 11,6 млн гривень.

Детальніше про справу можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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КиївСуд