Заволодіння землею в Києві: суд обрав запобіжні заходи підозрюваним

Вчора, 6 лютого, українські правоохоронці викрили корупційну схему в Київській міськраді.

Сьогодні, стало відомо, що, за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 50 млн гривень застави до члена постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин - чинного депутата Київської міськради, підозрюваного у справі щодо заволодіння столичною землею.

Також суд застосував запобіжні заходи до двох підозрюваних - пособників, один з яких обіймає посаду першого заступника начальника КП "Спецжитлофонд", а інший сприяв злочинній організації у веденні бухгалтерії.

Суд застосував до осіб тримання під вартою з альтернативою внесення 4,5 млн гривень та 8 млн гривень відповідно.