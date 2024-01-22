Заволодіння землею на 126 млн гривень. НАБУ завершило розслідування справи нардепа Горвата

Правоохоронці не вказують імені та прізвища депутата, однак раніше йшлося про Роберта Горвата.

Деталі справи

У 2016-2019 роках народний депутат України, маючи вплив на посадовців Головного управління Держгеокадастру однієї з областей, розробив схему заволодіння земельними ділянками загальною площею 323 га, що перебували у постійному користуванні державного підприємства.

Згідно зі злочинним задумом директор держпідприємства мав відмовитися від права користування землею та звернутися до ГУ Держгеокадастру області з відповідною заявою.

"Після припинення права користування керівник ГУ Держгеокадастру області видав земельні ділянки заздалегідь визначеним фізособам, які згодом продали їх компанії, підконтрольній організатору схеми", - йдеться в заяві.

Що їм загрожує

У результаті таких дій державі завдано понад 126 млн гривень збитків.

У жовтні минулого року правоохоронці викрили схему та повідомили її учасникам про підозру за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Що ще повідомлялося про цю справу

У листопаді Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату групи "Довіра" Роберту Горвату.

Тоді слідчий суддя ВАКС Олег Федоров визначив Горвату 26,84 млн гривень застави з покладенням низки обов'язків.

На політика, зокрема, поклали обов'язок носити електронний браслет, здати закордонні паспорти, прибувати на першу вимогу та повідомляти про зміну місця проживання.