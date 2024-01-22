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Завладение землей на 126 млн гривен. НАБУ завершило расследование дела нардепа Горвата

Архивное фото: народный депутат Роберт Горват (facebook.com/R.Gorvat)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители завершили расследование дела по подозрению народного депутата Украины девятого созыва и еще четырех человек в захвате более 320 гектаров государственной земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Правоохранители не указывают имени и фамилии депутата, однако ранее речь шла о Роберте Горвате.

Детали дела

В 2016-2019 годах народный депутат Украины, имея влияние на должностных лиц Главного управления Госгеокадастра одной из областей, разработал схему завладения земельными участками общей площадью 323 га, находившихся в постоянном пользовании государственного предприятия. 

Согласно преступному замыслу директор госпредприятия должен был отказаться от права пользования землей и обратиться в ГУ Госгеокадастра области с соответствующим заявлением. 

"После прекращения права пользования руководитель ГУ Госгеокадастра области выдал земельные участки заранее определенным физлицам, которые впоследствии продали их компании, подконтрольной организатору схемы", - говорится в заявлении.

Что им грозит

В результате таких действий государству нанесен более 126 млн гривен убытков.

В октябре прошлого года правоохранители разоблачили схему и сообщили ее участникам о подозрении по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Что еще сообщалось об этом деле

В ноябре Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату группы "Доверие" Роберту Горвату.

Тогда следственный судья ВАКС Олег Федоров определил Горвату 26,84 млн гривен залога с возложением ряда обязанностей.

На политика, в частности, возложили обязанность носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, прибывать по первому требованию и сообщать об изменении места жительства.

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