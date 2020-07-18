Заводы Пинчука могут получить электроэнергию на 10 лет бесплатно, - нардеп

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский внес поправку в законопроект №3658 по зеленой энергетике, которая может на 10 лет освободить металлургические заводы компании "Интерпайп" (принадлежит Виктору Пинчуку) от уплаты за услуги передачи тока государственной НЭК "Укрэнерго".

Об этом написал народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в Facebook, отметив, что принятие этой поправки позволит "Интерпайп" экономить 12-15 миллионов долларов ежегодно.

"Вчера начал анализировать таблицу с тысячей правок к законопроекту о "зеленом тарифе" и сразу был неприятно удивлен. Такой наглой правки давно не встречал. Предлагается ввести понятие "зеленая металлургия". Просто вдумайтесь в этот оксюморон, который продвигает "слуга" Дмитрий Кисилевский", - написал Кучеренко.

По его словам, нардеп Кисилевский, который в прошлом работал в "Интерпайпе" хочет освободить сталеплавильный завод Пинчука от уплаты тарифа "Укрэнерго" по передаче электроэнергии на 10 лет.

"Выходит с августа все предприятия должны будут платить тариф на передачу в 1,5 раза больше, но одна единая компания будет иметь привилегии его не платить совсем, еще и до 2030 года. Цена экономии для куратора Кисилевского - 12-15 миллионов долларов ежегодно. И это те средства, которые недополучит государственное "Укрэнерго", - добавил Кучеренко.

При этом он подчеркнул, что такая правка может увеличить и без того высокие прибыли "Интерпайпа", для которой 2019 год был рекордный - 259 млн долларов EBITDA (на 100 млн больше, чем в 2018), а также 133 млн долларов чистый денежный поток, в то время когда расходы компании на электроэнергию снизились на 40%.

Также нардеп сообщил, что недавно "Интерпайп" удивила депутатов Комитета энергетики и ЖКУ приглашением к себе на металлургическое предприятие, поскольку деятельность этого предприятия связана с другим профильным комитетом.

Вместе с тем Кучеренко добавил, что Виктор Пинчук является противником компромисса правительства и инвесторов в зеленую энергетику, и пытается всячески разрушить этот компромисс.

Напомним, голосование во втором чтении за законопроект №3658 перенесли с 17 на 21 июля. Проект закона предусматривает снижение "зеленого" тарифа на основе меморандума между правительством Украины и международными инвесторами при посредничестве европейского Энергосообщества.

Ко второму чтению законопроекта было внесено более 1000 поправок, которые планируется рассмотреть на заседании Комитета в понедельник 20 июля.

По мнению инвестора и соучредителя "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связанны с интересами олигархов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, срывают принятие законопроекта, чтобы разорить инвесторов и заставить их отдать свои активы.

Ранее инвесторы заявляли, что принятие решений, не согласованных в меморандуме, заставит их обращаться в международные арбитражи.

По подсчетам Центра Разумкова общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд грн.

В начале июля конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в "зеленую" энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый законопроект должен полностью основываться на положениях, которые прописаны в меморандуме.