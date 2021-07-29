Заводи Коломойського продовжують спроби маніпулювати судом у справі "Роттердам+", - адвокат
Феросплавні заводи Ігоря Коломойського зробили другу спробу призначити потрібну їм суддю при розгляді їхнього позову щодо скасування рішення прокуратури про закриття справи "Роттердам+".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката Наталії Дрігваль.
"В даний час відбуваються маніпуляції з боку представників "Нікопольського заводу феросплавів" і "Запорізького феросплавного заводу", які почалися з того, що скарга представника була розподілена не на слідчого суддю Олійник, а на слідчого суддю Широку", - повідомила адвокат.
Після цього адвокати групи "Приват" почали маніпулювати системою відбору суддів, намагаючись зняти з розгляду справи одних суддів і призначити інших.
28 липня, за інформацією адвокатів, юристи Коломойського в порушення кримінально-процесуального кодексу, намагаються вдруге замінити суддю, яка слухає їх позов.
"Представники заводів вже робили спроби піти в обхід положень нормативно-правових актів, що регулюють діяльність судів, і подали ідентичні скарги на закриття виробництва з часовим проміжком в один місяць з метою маніпулювання автоматизованим розподілом судових справ і досягнення розгляду скарги суддею, яка попередньо приймала рішення, що задовольняло інтереси цих заводів", - повідомив адвокат Артем Трекке.
Розгляд скарги заводів Коломойського про заміну неугодної їм судді призначено на 30 липня.
Раніше повідомлялося, що 20 травня новий прокурор САП в четвертий раз закрив справу "Роттердам+". Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.
Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.
Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 років. За цей період було проведено понад 10 державних і міжнародних експертиз, які все підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули.
Відповідно, в ході розслідування не було виявлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.