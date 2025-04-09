На заводі Volkswagen у Німеччині можуть розпочати випуск військової бронетехніки: подробиці

Компанія Volkswagen хоче перетворити один з найбільших автозаводів у Німеччині на оборонне підприємство. Повідомляється, що в Оснабрюку може розпочатися випуск броньованих кабін для військових вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Automobilwoche .

Йдеться про підприємство, яке розташоване у місті Оснабрюк. За інформацією видання, завод, з конвеєра якого нині сходять кабріолети Volkswagen T-Roc Convertible, може розпочати випуск броньованих кабін для військових машин. Наразі підприємство нерентабельне і його можуть продати новому власнику, яким, за чутками, стане оборонна компанія Rheinmetall.

Поки відомо лише те, що Rheinmetall розробляє плани з виробництва куленепробивних кабін для військових вантажівок на заводі, від якого Volkswagen має намір відмовитися в рамках стратегії зниження витрат. Потенційним партнером оборонного концерну за проектом називають компанію MAN, одного із провідних виробників вантажівок.

Глава Volkswagen Олівер Блюм раніше заявляв, що відкритий до розгляду можливості запуску на заводі в Оснабрюку виробництва військово-транспортної техніки. Але цьому може стати на заваді профспілка IG Metall, яка виступає проти випуску військових машин на автомобільному заводі.

Тим часом, єдиний серійний кабріолет в актуальній модельній лінійці, відкрита версія кросовера T-Roc, має попит у країнах Європи. За підсумками 2024 року T-Roc Convertible розійшовся тиражем 10,7 тисяч екземплярів. З таким результатом він став другим за популярністю кабріолетом на європейському ринку, поступившись лише MINI Cooper.