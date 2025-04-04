Заводи російської НЛМК працюють у Євросоюзі, попри співпрацю з ВПК РФ, – розслідування

Попри доведену участь НЛМК у виробництві зброї, заводи у передмісті Брюсселю продовжують виробляти продукцію, а сам олігарх досі не перебуває під жодними європейськими санкціями.

Згідно з даними, які є у розпорядженні видання, компанія НЛМК постачає електротехнічну сталь на цілу низку російських заводів, які виробляють крилаті та балістичні ракети, дрони та ядерну зброю, у тому числі – ракети для комплексів С-300 та С-400, які часто атакують українські міста.

Тим часом його заводи у Бельгії вільно працюють, причому для роботи вони закуповують російську сировину. Таким чином, згідно з даними Євростату, ЄС витратив 660 млн євро на закупівлю слябів виробництва РФ.

Нагадаємо, раніше уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що у 2023 році Росія експортувала до ЄС металопродукцію на суму 3 млрд євро. При цьому російська НЛМК, яка постачає металургійні сляби до ЄС, водночас є монопольним виробником у Росії спеціальної електротехнічної сталі, яка критично важлива для російської оборонної промисловості.

Тому перехідний період для російської металородукції – слябів, чавуну та DRI, - має бути скорочений до кінця цього року, а не продовжуватися до 2028 року. Також ЄС має запровадити персональні санкції проти Володимира Лісіна та Групи НЛМК – адже Лісін є давнім соратником Путіна і сприяє функціонуванню тіньового флоту Росії.