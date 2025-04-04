Несмотря на доказанное участие НЛМК в производстве оружия, заводы в пригороде Брюсселя продолжают производить продукцию, а сам олигарх до сих пор не находится ни под какими европейскими санкциями.

Согласно данным, которые есть в распоряжении издания, компания НЛМК поставляет электротехническую сталь на целый ряд российских заводов, которые производят крылатые и баллистические ракеты, дроны и ядерное оружие, в том числе - ракеты для комплексов С-300 и С-400, которые часто атакуют украинские города.

Между тем его заводы в Бельгии свободно работают, причем для работы они закупают российское сырье. Таким образом, согласно данным Евростата, ЕС потратил 660 млн евро на закупку слябов производства РФ.

Напомним, ранее уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что в 2023 году Россия экспортировала в ЕС металлопродукцию на сумму 3 млрд евро. При этом российская НЛМК, которая поставляет металлургические слябы в ЕС, одновременно является монопольным производителем в России специальной электротехнической стали, которая критически важна для российской оборонной промышленности.

Поэтому переходный период для российской металлопродукции - слябов, чугуна и DRI, - должен быть сокращен до конца этого года, а не продлеваться до 2028 года. Также ЕС должен ввести персональные санкции против Владимира Лисина и Группы НЛМК - ведь Лисин является давним соратником Путина и способствует функционированию теневого флота России.