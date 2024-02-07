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На заводі під Іжевськом пролунав потужний вибух. Росіяни кажуть, що всі "під контролем"

Ілюстративне фото: на заводі під Іжевськом прогримів потужний вибух (МПС Росії)
Автор: Іван Носальський

У Росії на Воткінському заводі, що знаходиться під Іжевськом, пролунав потужний вибух. Після цього почалася сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Baza.

Пропагандистський канал написав, що вибух нібито пов'язаний із випробуваннями ракетних двигунів і він "пролунав на полігоні".

 

При цьому представники Воткінського заводу розповіли місцевому МНС про "якісь випробування".

Водночас, місцеві жителі публікують відео, на яких можна помітити величезну пожежу після вибуху.

Варто зауважити, що Воткінський завод – російський виробник вогнепальної зброї та військової техніки.

Також на заводі виробляють російські ракети міжконтинентальні балістичні ракети "Тополь-М", які можуть нести ядерний заряд, та ракети "Іскандер-М", якими обстрілюють Україну.

Вибухи у Білгороді

Варто зауважити, що вибухи на території Росії гримлять дедалі частіше. Окупанти часто скаржаться на атаки дронів або ракетні удари. У таких обстрілах ворог звинувачує українських військових.

Зокрема, сьогодні, 7 лютого, у Білгороді пролунали вибухи. Після цього на заводі залізобетонних конструкцій спалахнула пожежа.

 

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Російська ФедераціяВибух