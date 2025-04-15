На заводі Kia зловмисники впродовж п'яти років викрадали двигуни: названі збитки

Керівництво Kia Motors в Індії відмовилося від коментарів по суті, але наголосило, що інцидент не вплинув на роботу підприємства. Цікаво, що нестачу двигунів було виявлено лише у березні 2025 року після аудиту.

Тоді ж розслідуванням зайнялася поліція. Спочатку правоохоронці припустили, що мотори вкрали під час транспортування, але агрегати вивозили прямо із заводу.

На індійському заводі Kia випускають Carens, Seltos, Sonet та Syros, виробнича потужність складає 300-400 тисяч одиниць на рік. Сума збитків офіційно не називається, але мова може йти про щонайменше 6 млн доларів.