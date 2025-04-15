На заводе Kia злоумышленники в течение пяти лет похищали двигатели: названы убытки

Руководство Kia Motors в Индии отказалось от комментариев по существу, но подчеркнуло, что инцидент не повлиял на работу предприятия. Интересно, что недостаток двигателей был обнаружен только в марте 2025 года после аудита.

Тогда же расследованием занялась полиция. Сначала правоохранители предположили, что моторы украли во время транспортировки, но агрегаты вывозили прямо с завода.

На индийском заводе Kia выпускают Carens, Seltos, Sonet и Syros, производственная мощность составляет 300-400 тысяч единиц в год. Сумма убытков официально не называется, но речь может идти о как минимум 6 млн долларов.