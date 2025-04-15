На заводі Kia зловмисники впродовж п'яти років викрадали двигуни: названі збитки

З фабрики Kіa неподалік міста Пенуконда непомітно вивезли дев'ятсот моторів. Поліція вважає, що йдеться про організовану злочинну групу: у змові зі зловмисниками були колишні і нинішні співробітники заводу Kia, а двигуни вивозили поступово протягом більш ніж п'яти років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of India .

Керівництво Kia Motors в Індії відмовилося від коментарів по суті, але наголосило, що інцидент не вплинув на роботу підприємства. Цікаво, що нестачу двигунів було виявлено лише у березні 2025 року після аудиту.

Тоді ж розслідуванням зайнялася поліція. Спочатку правоохоронці припустили, що мотори вкрали під час транспортування, але агрегати вивозили прямо із заводу.

На індійському заводі Kia випускають Carens, Seltos, Sonet та Syros, виробнича потужність складає 300-400 тисяч одиниць на рік. Сума збитків офіційно не називається, але мова може йти про щонайменше 6 млн доларів.