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На заводе Kia злоумышленники в течение пяти лет похищали двигатели: названы убытки

Вторник 15 апреля 2025 10:51
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На заводе Kia злоумышленники в течение пяти лет похищали двигатели: названы убытки Фото: на заводе Kia злоумышленники в течение пяти лет похищали двигатели (kiamedia.com)
Автор: Константин Широкун

С фабрики Kia недалеко от города Пенуконда незаметно вывезли девятьсот моторов. Полиция считает, что речь идет об организованной преступной группе: в сговоре со злоумышленниками были бывшие и нынешние сотрудники завода Kia, а двигатели вывозили постепенно в течение более чем пяти лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of India.

Руководство Kia Motors в Индии отказалось от комментариев по существу, но подчеркнуло, что инцидент не повлиял на работу предприятия. Интересно, что недостаток двигателей был обнаружен только в марте 2025 года после аудита.

Тогда же расследованием занялась полиция. Сначала правоохранители предположили, что моторы украли во время транспортировки, но агрегаты вывозили прямо с завода.

На индийском заводе Kia выпускают Carens, Seltos, Sonet и Syros, производственная мощность составляет 300-400 тысяч единиц в год. Сумма убытков официально не называется, но речь может идти о как минимум 6 млн долларов.

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