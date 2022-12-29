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Заводи Ахметова щомісяця виробляють 16 тисяч бронежилетів для ЗСУ

Фото: заводи Ахметова щомісяця виробляють 16 тисяч бронежилетів для ЗСУ (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Всі підприємства бізнесмена Ріната Ахметова сьогодні працюють заради перемоги України, віддавши на підтримку ЗСУ і гуманітарну допомогу 4,1 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора зі зв'язків з громадськістю та комунікацій компанії SCM Наталію Ємченко в інтерв'ю Kyiv Post.

"Наша головна мета - перемога. Що ми зараз робимо для неї? Ми вже спрямували більше ніж 4,1 млрд грн на допомогу ЗСУ, на допомогу нашим містам і на гуманітарну допомогу всій Україні. Наші бізнеси працюють. Ми виплачуємо зарплати і намагаємося зберегти робочі місця. Наші підприємства працюють навіть поблизу лінії фронту. Металургійні комбінати виробляють спеціальну сталь - це приблизно 16 тис. бронежилетів для наших солдатів на місяць", - сказала Ємченко.

За її словами, основний фокус для металургійного бізнесу Ахметова зараз - допомога українській армії.

"Ми створили спеціальну ініціативу "Сталевий фронт", наша команда тісно співпрацює з ЗСУ, щоб розуміти потреби військових і виробляти продукцію відповідно. Багато фондів купують екіпіровку, але у нас інша філософія: виробляти і створювати кастомізовану продукцію. Зокрема, виготовили спеціальні захисні капсули, які слугують житлом для наших бійців на передовій взимку", - зазначила вона.

Нагадаємо, Рінат Ахметов прилетів до Києва 23 лютого на зустріч із президентом Зеленським і з першого дня війни перебуває в Україні.

Підприємства бізнесмена переведені у військовий режим роботи, забезпечуючи ЗСУ та сили оборони бронею, бронежилетами та інженерними спорудами зі сталі.

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Рінат АхметовЗбройні сили України