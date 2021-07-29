На заводе в Ужгороде загорелись склады. Пожар тушат уже несколько часов

Сообщается, что около полудня поступило сообщение о пожаре на территории Ужгородского механического завода. Огонь возник на крыше отдельно стоящего одноэтажного складского здания на площади около 600 квадратных метров.

"По состоянию на 15:50 во время тушения пожара в складском здании на территории завода произошло частичное разрушение кровли. Пожар в 16:01 на площади 1 000 квадратных метров локализовали", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

Фото: пожар в Ужгороде (dsns.gov.ua)