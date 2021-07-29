UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На заводе в Ужгороде загорелись склады. Пожар тушат уже несколько часов

Автор: РБК-Украина

В Ужгороде на территории местного механического завода загорелись склады. Тушение продолжается уже несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что около полудня поступило сообщение о пожаре на территории Ужгородского механического завода. Огонь возник на крыше отдельно стоящего одноэтажного складского здания на площади около 600 квадратных метров.

"По состоянию на 15:50 во время тушения пожара в складском здании на территории завода произошло частичное разрушение кровли. Пожар в 16:01 на площади 1 000 квадратных метров локализовали", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

Фото: пожар в Ужгороде (dsns.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Ужгородскладпожар