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На заводі в Ужгороді загорілися склади. Пожежу гасять вже кілька годин

Автор: РБК-Україна

В Ужгороді на території місцевого механічного заводу загорілися склади. Гасіння триває вже кілька годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що близько полудня надійшло повідомлення про пожежу на території Ужгородського механічного заводу. Вогонь виник на даху окремо стоячої одноповерхової складської будівлі на площі близько 600 квадратних метрів.

"Станом на 15:50 під час гасіння пожежі в складській будівлі на території заводу сталося часткове руйнування покрівлі. Пожежу о 16:01 на площі 1 000 квадратних метрів локалізували", - йдеться в повідомленні.

Жертв і постраждалих немає.

Фото: пожежа в Ужгороді (dsns.gov.ua)

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