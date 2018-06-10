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На пожаре на заводе BMW в Германии пострадало несколько человек

НовостиПроисшествия    10.06.2018 - 23:04
Фото: место происшествия (pnp.de)
Фото: место происшествия (pnp.de)

Трое пожарных получили ранения

В результате пожара, который произошел сегодня, 10 июня, на заводе автоконцерна BMW в городе Ландсхут (Бавария), в Германии пострадало 3 человека. Об этом информирует издание Passauer Neue Presse.

Трое пожарных получили ранения, один из них направлен в больницу для лечения.  

Отметим, ранее сообщалось, что на заводе автоконцерна BMW загорелось помещение с продуктами с содержанием магния.

Местные власти призвали жителей Ландсхута закрыть окна и двери. Кроме того, в связи с пожаром на автомобильном заводе приостановили движение поездов на участке железной дороги между Верт-ан-дер-Изаром и Ландсхутом.

Напомним, военная прокуратура открыла уголовное производство по ч. 3 статьи 425 УКУ по факту пожара на спорткомплексе Минобороны во Львове.

"Досудебное расследование в указанном уголовном производстве (часть 3 статья 425 Уголовного кодекса Украины) проводит Шевченковский отдел Национальной полиции, а процессуальное - военная прокуратура Львовского гарнизона", - написал Сенюк.


 

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Теги публикации: Германия, пожар, BMW  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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