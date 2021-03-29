UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На заводе в Индонезии произошел мощный взрыв: пострадали 20 человек

Автор: Даша Харченко

В Индонезии на нефтеперерабатывающем заводе компании Pertamina произошел мощный взрыв, после которого начался пожар. В результате инцидента пострадали 20 человек.

Об этом сообщает агентство ANTARA со ссылкой на и.о секретаря управления по чрезвычайным ситуациям района Индрамайу Кая Регенси.

Так, у пятерых человек серьезные ожоги, еще 15 получили легкие ранения. Больше всего пострадали жители домов, которые расположены рядом с местом происшествия.

Взрыв, а затем пожар на нефтеперерабатывающем заводе в провинции Западная Ява произошел 29 марта. В настоящее время пожар потушен. Из соседних домов были эвакуированы более 700 человек.

Причины произошедшего пока неизвестны.

Напомним, 28 марта в Индонезии два террориста смертника устроили взрыв возле католической церкви. В результате теракта пострадали не менее 14 человек.

Также недавно на военной базе в Экваториальной Гвинее произошли мощные взрывы. В результате погибли 15 человек. Еще около 500 человек получили ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины пожарИндонезия
Читайте также
На Закарпатье масштабный пожар в жилом комплексе
Прогноз погоды