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На заводе "Электротяжмаш" в Харькове проходят обыски

Новости » Происшествия     16.06.2020 - 13:50
На заводе "Электротяжмаш" в Харькове проходят обыски
Фото: обыски на "Электротяжмаш" (khar.gp.gov.ua)

Прокуратура расследует дело о заключении заведомо убыточных сделок госпредприятием в 2019-2020 годах

В Харькове в помещении завода "Элетротяжмаш" проходят обыски. Правоохранители расследуют дело о поставке продукции на Бранський машиностроительный завод (Росси) в обход санкций.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Прокуратурой установлено, что в течение 2019-2020 гг. должностными лицами государственного предприятия при отсутствии контроля за обеспечением доходности со стороны его руководителя заключен ряд заведомо убыточных сделок.

При этом отмечается, что под видом договорных отношений с английской фирмой поставка агрегатов и запчастей для тепловозов в обход санкций происходила напрямую с ГП "Завод "Электротяжмаш" на Брянский машиностроительный завод, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в России.

Все расчеты проводились в российских рублях, а продукция реализовывалась по стоимости, значительно ниже фактической себестоимости.

По предварительным данным, в результате выполнения лишь двух поставок тяговых агрегатов предприятию причинен ущерб на сумму 1 млн 100 тыс. гривен. Еще ряд поставок по уже подписанным должностными лицами предприятия спецификациях не осуществлен по причине не завершения производственного цикла.

Напомним, 11 мая завершилось расследование по делу нанесения убытков "Электротяжмашу".

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Харьковобыск
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