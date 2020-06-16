На заводі "Електроважмаш" у Харкові проходять обшуки

Фото: обшуки на "Електроважмаш" (khar.gp.gov.ua)

Прокуратура розслідує справу про укладання свідомо збиткових угод держпідприємством в 2019-2020 роках

У Харкові в приміщенні заводу "Електроважмаш" проходять обшуки. Правоохоронці розслідують справу про поставку продукції на Бранський машинобудівний завод (Росія) в обхід санкцій.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

Прокуратурою встановлено, що протягом 2019-2020 роки. посадовими особами державного підприємства при відсутності контролю за забезпеченням прибутковості з боку його керівника укладено низку завідомо збиткових угод.

При цьому наголошується, що під виглядом договірних відносин з англійською фірмою поставка агрегатів і запчастин для теплотяга в обхід санкцій відбувалася безпосередньо з ДП "Завод "Електроважмаш" на Брянський машинобудівний завод, який є найбільшим виробником маневрових і магістральних теплотягів в Росії.

Всі розрахунки проводилися в російських рублях, а продукція реалізовувалася за вартістю, значно нижче фактичної собівартості.

За попередніми даними, в результаті виконання лише двох поставок тягових агрегатів підприємству завдано збитків на суму 1 млн 100 тис. гривень. Ще ряд поставок з уже підписаним посадовими особами підприємства специфікаціях не здійснено через не завершення виробничого циклу.

Нагадаємо, 11 травня завершилося розслідування у справі завдавання збитків "Електроважмашу".

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Автор: РБК-Україна