На заводе "Азот" в Северодонецке укрываются 600 человек, эвакуация невозможна

В интервью журналистам Гайдай подчеркнул, что сотни мирных жителей не могут эвакуироваться с завода "Азот" из-за постоянных обстрелов российской артиллерии.

"Сейчас выйти оттуда невозможно. Я имею в виду, что это физически возможно, но очень опасно из-за постоянных обстрелов и боев", - сообщил глава ОВА.

Гайдай добавил, что если бы кто-то вышел с завода, то с вероятностью в 90% он бы был убит.

Также глава военной администрации уточнил, что сейчас на территории предприятия находятся 568 человек, в том числе 38 детей.

По данным главы Северодонецкой районной военной администрации Романа Власенко, у мирных жителей, которые прячутся от обстрелов на территории химзавода, есть определенные запасы продовольствия, однако они не пополнялись уже в течение двух недель.

Также он отметил, что в основном на "Азоте" находятся работники химического завода и их семьи.