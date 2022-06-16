На заводі "Азот" у Сєвєродонецьку ховаються 600 людей, евакуація неможлива

В інтерв’ю журналістам Гайдай наголосив, що сотні мирних жителів не можуть евакуюватися з заводу "Азот" через постійні обстріли російської артилерії.

"Зараз вийти звідти неможливо. Я маю на увазі, що це фізично можливо, але дуже небезпечно через постійні обстріли та бої", - повідомив очільник ОВА.

Гайдай додав, що якби хтось вийшов з заводу, то із вірогідністю в 90% він би був убитий.

Також глава військової адміністрації уточнив, що зараз на території підприємства перебувають 568 осіб, зокрема, 38 дітей.

За даними очільника Сєвєродонецької районної військової адміністрації Романа Власенка, в мирних жителів, які ховаються від обстрілів на території хімзаводу, є певні запаси продовольства, проте вони не поповнювалися вже протягом двох тижнів.

Також він зазначив, що здебільшого на "Азоті" перебувають працівники хімічного заводу та їхні родини.