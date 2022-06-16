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На заводі "Азот" у Сєвєродонецьку ховаються 600 людей, евакуація неможлива

Фото: Сергій Гайдай (Telegram.Luhanska.vtsa)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сотні мирних жителів, які перебувають на хімічному заводі "Азот" у Сєвєвродонецьку, не можуть евакуюватися через постійні обстріли.

Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

В інтерв’ю журналістам Гайдай наголосив, що сотні мирних жителів не можуть евакуюватися з заводу "Азот" через постійні обстріли російської артилерії.

"Зараз вийти звідти неможливо. Я маю на увазі, що це фізично можливо, але дуже небезпечно через постійні обстріли та бої", - повідомив очільник ОВА.

Гайдай додав, що якби хтось вийшов з заводу, то із вірогідністю в 90% він би був убитий.

Також глава військової адміністрації уточнив, що зараз на території підприємства перебувають 568 осіб, зокрема, 38 дітей.

За даними очільника Сєвєродонецької районної військової адміністрації Романа Власенка, в мирних жителів, які ховаються від обстрілів на території хімзаводу, є певні запаси продовольства, проте вони не поповнювалися вже протягом двох тижнів.

Також він зазначив, що здебільшого на "Азоті" перебувають працівники хімічного заводу та їхні родини.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ заявив, що Сєвєродонецьк - це ключова точка в системі оборонної операції Луганської області.

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Сєвєродонецьк