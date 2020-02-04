Завод "Океан" арестовали по инициативе организатора ОПГ, - Ассоциация защиты активов

Игорь Игнатов, на основании допроса которого, Офис генерального прокурора попросил Печерский районный суд г. Киева арестовать николаевский судостроительный завод "Океан", в 2013 году был приговорен Киево-Святошинским райсудом Киева к 7,5 годам лишения свободы за захват морского торгового порта "Южный" в составе организованной преступной группы (ОПГ) "Капитошки". Об этом написал председатель совета директоров Ассоциации защиты активов Александр Ситухо, передают "Украинские новости".

"Приговор был оглашен 2 декабря 2013 года. Суд признал Игнатова виновным по 7 статьям Уголовного Кодекса Украины и присудил 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. Приводим перечень статей Игнатова по приговору в деле ОПГ "Капитошки": ч. 1 ст. 255 (создание, финансирование, координация деятельности преступной организации с целью совершения тяжелого или особо тяжелого преступления), ч. 3 ст. 355 (принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств – группой лиц или путем насилия, с тяжелыми последствиями), ч. 1 ст. 194 (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества), ч. 4 ст. 189 (вымогательство, групповое либо сопровождавшееся тяжкими телесными увечьями), ч. 3 ст. 279 (захват транспортного предприятия с тяжелыми последствиями), ч. 1 ст. 122 (умышленное нанесение увечий средней тяжести), ч. 2 ст. 125 (умышленное нанесение увечий легкой тяжести, повлекшее потерю трудоспособности). Важное замечание: по всем статьям Игнатов был признан виновным", - написал Ситухо, ссылаясь на текст приговора.

Ситухо добавил, что текст приговора и ссылка на него нигде ранее не публиковалась, так как документ был "спрятан" за грамматической ошибкой в украинском написании имени Игнатова, и объяснил, как Игнатову удалось избежать реального срока.

"Для этого материалы по Игнатову были выделены в отдельное дело, были допущены формальные ошибки, которые дали повод апелляционному суду отменить приговор Игнатову. Дело отправилось на дополнительное расследование, где и "умерло", - уточнил Ситухо.

Председатель совета директоров Ассоциации защиты активов напомнил, что Игнатов также причастен к нанесению государству многомиллионных убытков в "сахарном деле" (расследуется НАБУ) и в деле про хищение 40 млн гривен ГП "Укрхимтрансаммиак" (Игнатов – подозреваемый, дело передано в Высший антикоррупционный суд, первое заседание назначено на 11 февраля 2020 года).

Как писал РБК-Украина, Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество комплекса "Николаевский судостроительный завод "Океан".

Текст определения суда появился в реестре только через 3 дня. Тогда стало известно, что "основанием" для ареста "Океана" послужили слова Игоря Игнатова как представителя кипрской Zonel Operations Limited российского олигарха Юсуфова.

По словам Ситухо, драйвером ареста "Океан" внутри ОГП в этот раз мог выступить прокурор Александр Белоус, которого (как и Игнатова) медиа связывают с Оксаной Билозир и который ранее занимал должность заместителя прокурора Николаевской области.