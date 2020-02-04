Завод "Океан" заарештували за ініціативою організатора ОЗГ, - Асоціація захисту активів

Ігор Ігнатов, на підставі допиту якого, Офіс генерального прокурора попросив Печерський районний суд м.Києва заарештувати миколаївський суднобудівний завод "Океан", в 2013 році був засуджений Києво-Святошинським райсудом Києва до 7,5 років позбавлення волі за захоплення морського торгового порту "Південний "в складі організованої злочинної групи (ОЗГ)" Капітошки ". Про це написав голова ради директорів Асоціації захисту активів Олександр Сітухо, передають "Українські новини".

"Вирок було оголошено 2 грудня 2013 року. Суд визнав Ігнатова винним по 7 статей Кримінального Кодексу України і присудив 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Наводимо перелік статей Ігнатова за вироком у справі бандугруповання" Капітошки ": ч. 1 ст. 255 (створення, фінансування, координація діяльності злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину), ч. 3 ст. 355 (примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань - групою осіб або шляхом насильства, з важкими наслідками), ч. 1 т. 194 (умисне пошкодження або знищення чужого майна), ч. 4 ст. 189 (вимагання, групове або супроводжувалося тяжкими тілесними каліцтвами), ч. 3 ст. 279 (захоплення транспортного підприємства з важкими наслідками), ч. 1 ст. 122 (умисне нанесення каліцтв середньої тяжкості), ч. 2 ст. 125 (умисне нанесення каліцтв легкої тяжкості, що спричинило втрату працездатності). Важливе зауваження: за всіма статтями Ігнатов був визнаний винним", - написав Сітухо, посилаючись на текст вироку.

Сітухо додав, що текст вироку і посилання на нього ніде раніше не публікувалися, так як документ був "захований" за граматичною помилкою в українському написанні імені Ігнатова, і пояснив, як Ігнатову вдалося уникнути реального терміну.

"Для цього матеріали по Ігнатову були виділені в окрему справу, були допущені формальні помилки, які дали привід апеляційному суду скасувати вирок Ігнатову. Справа вирушила на додаткове розслідування, де і "померла", - уточнив Сітухо.

Голова ради директорів Асоціації захисту активів нагадав, що Ігнатов також причетний до нанесення державі багатомільйонних збитків в "цукровій справі" (розслідується НАБУ) і в справі про розкрадання 40 млн гривень ДП "Укрхімтрансаміак" (Ігнатов - підозрюваний, справу передано до Вищого антикорупційний суд, перше засідання призначено на 11 лютого 2020 року).

Як писало РБК-Україна, Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно комплексу "Миколаївський суднобудівний завод "Океан".

Текст ухвали суду з'явився в реєстрі тільки через 3 дні. Тоді стало відомо, що "підставою" для арешту "Океану" послужили слова Ігоря Ігнатова як представника кіпрської Zonel Operations Limited російського олігарха Юсуфова.

За словами Сітухо, драйвером арешту "Океан" всередині ОГП в цей раз міг виступити прокурор Олександр Білоус, якого (як і Ігнатова) медіа пов'язують з Оксаною Білозір та який раніше обіймав посаду заступника прокурора Миколаївської області.