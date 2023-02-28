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Завод Lockheed Martin удвічі збільшить виробництво HIMARS після успіху систем в Україні

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США, Вівторок 28 лютого 2023 10:59
Завод Lockheed Martin удвічі збільшить виробництво HIMARS після успіху систем в Україні Фото: Lockheed Martin  вдвічі збільшить виробництво HIMARS (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Завод з виробництва мобільних ракетних установок Lockheed Martin у Камдені, Арканзас, готується збільшити виробництво системи HIMARS після того, як її успіх на полі бою в Україні збільшив попит з боку інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Коли у вас є перевірена в бою система, яка є доступною і щодня з'являється в новинах, тоді це стимулює попит", - сказала Дженніфер Макманус, віце-президент з операцій ракетного бізнесу Lockheed.

Зокрема планується збільшення виробництва до 96 одиниць на рік. Lockheed початку 2022 з продуктивністю 48 пускових установок HIMARS, але з тих пір збільшила виробництво до 60 штук.

Lockheed Martin виробляє HIMARS і оновлює старішу версію в Камдені, невеликому містечку на південний захід від Літл-Рока.

За словами керівників Lockheed, завдяки деяким інвестиціям, зробленим за останній рік у завод, де виробляються наземні транспортні засоби, Lockheed потребує лише кілька оновлень, щоб збільшити виробництво.

Популярність пускової установки HIMARS зростала ще до успіху в Україні.

У лютому Польща отримала дозвіл на закупівлю 18 пускових установок HIMARS та 468 комплектів пускових установок, які можна встановити на вантажівки польського виробництва, щоб перетворити їх на аналогічні пускові платформи. Переговори про цю операцію розпочалися у 2017 році, повідомив Reuters представник Lockheed.

Нагадаємо, США у річницю вторгнення оголосили про нову допомогу Україні . У пакет входить велика кількість боєприпасів для 155-мм артилерійських систем та високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), які довели свою ефективність на полі бою.

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