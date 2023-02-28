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Завод Lockheed Martin вдвое увеличит производство HIMARS после успеха систем в Украине

Новина українською →
США, Вторник 28 февраля 2023 10:59
Завод Lockheed Martin вдвое увеличит производство HIMARS после успеха систем в Украине Фото: Lockheed Martin  в два раза увеличит производство HIMARS (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Завод по производству мобильных ракетных установок Lockheed Martin в Камдене, штат Арканзас, готовится увеличить производство системы HIMARS после того, как ее успех на поле боя в Украине увеличил спрос со стороны других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Когда у вас есть проверенная в бою система, которая доступна и ежедневно появляется в новостях, тогда это стимулирует спрос", - сказала Дженнифер Макманус, вице-президент по операциям ракетного бизнеса Lockheed.

В частности, планируется увеличение производства до 96 единиц в год. Lockheed начала 2022 год с производительностью 48 пусковых установок HIMARS, но с тех пор увеличила производство до 60 штук.

Lockheed Martin производит HIMARS и обновляет более старую версию в Камдене, небольшом городке к юго-западу от Литл-Рока.

По словам руководителей Lockheed, благодаря некоторым инвестициям, сделанным за последний год в завод, где производятся наземные транспортные средства, Lockheed требуется всего несколько обновлений, чтобы увеличить производство.

Популярность пусковой установки HIMARS росла еще до ее успеха в Украине.

В феврале Польша получила разрешение на закупку 18 пусковых установок HIMARS и 468 комплектов пусковых установок, которые можно установить на грузовики польского производства, чтобы превратить их в аналогичные пусковые платформы. Переговоры об этой сделке начались в 2017 году, сообщил Reuters представитель Lockheed.

Напомним, США в годовщину вторжения объявили о новой помощи Украине. В пакет входит большое количество боеприпасов для 155-мм артиллерийских систем и высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), доказавших свою эффективность на поле боя.

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