На підприємстві "Королівський смак" через атаку РФ сталася масштабна пожежа, під час якої загинула людина. Виробництво зупинене повністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора зі зв'язків з громадськістю компанії Геннадія Тертичного.

Рятувальники намагалися загасити вогонь, але приборкати його не вдалося. Протягом ночі пожежа розрослася настільки, що знищила продукцію, виробничі потужності та приміщення підприємства.

"Найбільша трагедія цієї події - людська втрата. На жаль, попри всі безпекові заходи, є загиблий. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким", - йдеться в заяві компанії.

"Жодні матеріальні збитки не можна порівняти з людським життям", - додали в компанії.

Через масштабні руйнування та колосальні збитки підприємство повністю зупинило виробництво. Наразі можливості відновити роботу немає.

Нагадаємо, 16 листопада внаслідок атаки безпілотників на Дніпро було пошкоджено частину заводу "Олейна", який належить американській компанії Bunge.

Ніхто зі співробітників не постраждав - на момент атаки підприємство не працювало.