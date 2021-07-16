UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Завод Коломойского попросил суд привлечь на свою сторону НАБУ, чтобы оспорить закрытие "Роттердам+"

Автор: Наталия Гурковская

Адвокаты Никопольского завода ферросплавов попросили Высший антикоррупционный суд (ВАКС) привлечь на свою сторону детективов НАБУ при рассмотрении их иска против закрытия дела "Роттердам+".

Об этом на заседании заявили адвокаты НЗФ во время заседания ВАКС 16 июля, передает корреспондент РБК-Украина.

Адвокат попросил суд разрешить детективам Самойленко и Романюку вместе с ним принимать участие в судебном процессе на одной стороне в качестве истца.
Такие действия представителей Никопольского ферросплавного завода могут свидетельствовать о полной координации действий детективов и адвокатов группы "Приват" Игоря Коломойского.

Ранее сообщалось, что 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.
Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

Читайте РБК-Украина в Google News
Роттердам+