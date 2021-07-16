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Завод Коломойського попросив суд залучити на свою сторону НАБУ, щоб оскаржити закриття "Роттердам +"

Автор: Наталія Гурковська

Адвокати Нікопольського заводу феросплавів попросили Вищий антикорупційний суд (ВАКС) залучити на свою сторону детективів НАБУ при розгляді їхнього позову проти закриття справи "Роттердам+".

Про це на засіданні заявили адвокати НЗФ під час засідання ВАКС 16 липня, передає корреспондент РБК-Україна.

Адвокат попросив суд дозволити детективам Самойленку та Романюку разом з ним брати участь в судовому процесі на одній стороні в якості позивача.

Такі дії представників Нікопольського феросплавного заводу можуть свідчити про повну координацію дій детективів і адвокатів групи "Приват" Ігоря Коломойського.

Раніше повідомлялося, що 20 травня новий прокурор САП в четвертий раз закрив справу "Роттердам+". Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 років. За цей період було проведено більше 10 державних і міжнародних експертиз, які все підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули. Відповідно, в ході розслідування не було виявлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.

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