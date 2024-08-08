Завод Kernel на захоіді України зупинив роботу через атаку російських дронів

До війни Kernel був найбільшим у світі виробником та експортером соняшникової олії, провідним виробником і постачальником сільськогосподарської продукції з Чорноморського регіону на світові ринки. Вертикально інтегрована структура компанії включає створення, експорт і внутрішні продажі соняшникової олії, високотехнологічне рослинництво, експорт зернових культур, а також надання послуг зі зберігання і перевалки зерна на елеваторах та портових терміналах.

Раніше ми повідомляли про наслідки нещодавньої атаки російських дронів на Хмельниччині.

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