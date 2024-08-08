UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Завод Kernel на захоіді України зупинив роботу через атаку російських дронів

Фото: завод Kernel у Хмельницькій області пошкоджено атакою дрона (kernel.ua)
Автор: РБК-Україна

Один із найбільших у світі виробників та експортерів соняшникової олії Kernel Holding S.A заявив про пошкодження заводу на заході України через атаку російських дронів. Внаслідок чого роботу об'єкта припинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію компанії, яка з'явилася на Варшавській фондовій біржі.

Компанія зазначила, що пожежу, яка виникла внаслідок атаки, було ліквідовано.

"На щастя, в результаті атаки ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Наразі співробітники Kernel оцінюють розмір завданих збитків. Завод, розташований у Хмельницькій області, є найбільшим в Україні "Старокостянтинівським олійноекстракційним заводом", який розпочав свою роботу у квітні цього року.

Що відомо про завод Kernel

 

До війни Kernel був найбільшим у світі виробником та експортером соняшникової олії, провідним виробником і постачальником сільськогосподарської продукції з Чорноморського регіону на світові ринки. Вертикально інтегрована структура компанії включає створення, експорт і внутрішні продажі соняшникової олії, високотехнологічне рослинництво, експорт зернових культур, а також надання послуг зі зберігання і перевалки зерна на елеваторах та портових терміналах.

Раніше ми повідомляли про наслідки нещодавньої атаки російських дронів на Хмельниччині.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницька областьАгропромышленный комплексАтака дронів