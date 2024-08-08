Завод Kernel на западе Украины остановил работу из-за атаки российских дронов

До войны Kernel являлся крупнейшим в мире производителем и экспортером подсолнечного масла, ведущим производителем и поставщиком сельскохозяйственной продукции из Черноморского региона на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании включает в себя создание, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла, высокотехнологичное растениеводство, экспорт зерновых культур, а также предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

Ранее мы сообщали о последствиях недавней атаки российских дронов в Хмельницкой области.

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