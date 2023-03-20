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Завод "Інтерпайп сталь" зупинився через брак брухту

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Понеділок 20 березня 2023 20:09
Завод "Інтерпайп сталь" зупинився через брак брухту Фото: завод "Інтерпайп сталь" зупинився через брак брухту (interpipe.biz)
Автор: Сергей Новиков

Електросталеплавильний комплекс "Інтерпайп сталь" вимушено зупинив роботу. Причина - дефіцит металобрухту, експорт якого за січень-лютий-2023 був збільшений у 3,5 раза - до 24,8 тис. тонн із 7,1 тис. тонн за січень-лютий-2022.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс Україна".

Як повідомив директор заводу Андрій Бібік, завод пішов у тимчасовий простий з 16 березня через дефіцит металобрухту, який викликаний надзвичайно складною ситуацією із заготівлею брухту в Україні.

"По-перше, заготівля брухту суттєво впала: у низці регіонів процес заготівлі зведений практично до нуля через бойові дії, втрачено потужності з переробки брухту, скоротився і кадровий потенціал галузі. По-друге, експорт брухту б'є історичні рекорди, збільшуючись щомісяця в два у рази, що ставить українську металургійну галузь на межу катастрофи", - сказав він.

За словами директора, зупинка заводу - позапланова та тимчасова зупинка, оскільки підприємство зазнає серйозного дефіциту металобрухту. Як очікується, простий металургійний завод триватиме максимум сім-вісім днів.

"Ситуація складна, але ми працюємо з нашими партнерами-постачальниками брухту, з деякими з них укладаємо довгострокові та стратегічні угоди. Це дозволить забезпечити завод сировиною, підготувати шихту", - додав голова правління "Інтерпайп Втормет" Валентин Макаренко.

Нагадаємо, експорт брухту з України зростає у геометричній прогресії. Якщо у 4 кварталі 2022 року із країни вивезли сумарно близько 20 тис. тонн брухту, то лише у лютому 2023 року до ЄС вивезено вже близько 15 тис. тонн.

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