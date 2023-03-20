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Завод "Интерпайп сталь" остановился из-за нехватки лома

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Понедельник 20 марта 2023 20:09
Завод "Интерпайп сталь" остановился из-за нехватки лома Фото: завод "Интерпайп сталь" остановился из-за нехватки лома (interpipe.biz)
Автор: Сергей Новиков

Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп сталь" вынужденно остановил работу. Причина - дефицит металлолома, экспорт которого за январь-февраль-2023 был увеличен в 3,5 раза - до 24,8 тыс. тонн с 7,1 тыс. тонн за январь-февраль-2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс Украина".

Как сообщил директор завода Андрей Бибик, завод ушел во временный простой с 16 марта по причине дефицита металлолома, который вызван чрезвычайно сложной ситуацией с заготовкой лома в Украине.

"Во-первых, заготовка лома существенно упала: в ряде регионов процесс заготовки сведен практически к нулю по причине боевых действий, утрачены мощности по переработке лома, сократился и кадровый потенциал отрасли. Во-вторых, экспорт лома бьет исторические рекорды, увеличиваясь ежемесячно в два раза, что ставит украинскую металлургическую отрасль на грань катастрофы", - сказал он.

По словам директора, остановка завода - внеплановая и временная остановка, поскольку предприятие испытывает серьезный дефицит металлолома. Как ожидается, простой металлургического завода продлится максимум семь-восемь дней.

"Ситуация сложная, но мы работаем с нашими партнерами-поставщиками лома, с некоторыми из них заключаем долгосрочные и стратегические соглашения. Это позволит обеспечить завод сырьем, подготовить шихту", - добавил председатель правления "Интерпайп Втормет" Валентин Макаренко.

Напомним, экспорт лома из Украины растет в геометрической прогрессии. Если в 4 квартале 2022 года из страны вывезли суммарно около 20 тыс. тонн лома, то только в феврале 2023 года в ЕС вывезено уже около 15 тыс. тонн.

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