Завод "Єврокар" відновлює виробництво автомобілів Skoda в Україні

Компанія "Єврокар", офіційний дистриб'ютор автомобілів Skoda в Україні, відновлює прийом замовлень і виробництво нових автомобілів на заводі в Соломоновому Закарпатської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії "Єврокар".

У прес-службі компанії відзначають, що перші товарні машини після вимушеної зупинки завод зробить в червні 2022 року. Офіційний термін постачання складе до 280 днів, проте фактично він буде залежати від кількості замовлень в черзі й може бути менше. На сьогодні на заводі в Закарпатській області виробляють кросовери Skoda Kodiaq і Skoda Karoq.