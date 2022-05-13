ru ua
Пт, 13 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Завод "Єврокар" відновлює виробництво автомобілів Skoda в Україні

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 13 травня 2022 01:58
Завод "Єврокар" відновлює виробництво автомобілів Skoda в Україні Завод "Єврокар" (Фото: прес-служба компанії)
Автор: Константин Широкун

Компанія "Єврокар", офіційний дистриб'ютор автомобілів Skoda в Україні, відновлює прийом замовлень і виробництво нових автомобілів на заводі в Соломоновому Закарпатської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії "Єврокар".

У прес-службі компанії відзначають, що перші товарні машини після вимушеної зупинки завод зробить в червні 2022 року. Офіційний термін постачання складе до 280 днів, проте фактично він буде залежати від кількості замовлень в черзі й може бути менше. На сьогодні на заводі в Закарпатській області виробляють кросовери Skoda Kodiaq і Skoda Karoq.

Раніше повідомлялося, що найбільший український автозавод перетворили на центр надання допомоги біженцям. Підприємство "Єврокар", яке випускає автомобілі Skoda, в частині своїх промислових корпусів прийняло переселенців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Skoda Закарпатська область
NEWS
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
DAILY
Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область