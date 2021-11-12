Завод "Электронмаш" продали за почти миллиард гривен: что известно о покупателе

Участие в аукционе принимали 22 компании. В третьем раунде торгов компания "Лортен групп" предложила купить завод за 970 миллионов гривен и 1 копейку. Эта ставка оказалась на 1 копейку выше ставки другой компании, поэтому стала победной.

Основные активы завода, а именно земельный участок площадью 137 600 квадратных метров, расположены в Киеве на Кольцевой дороге, вблизи торгового центра "Променада парк".

Что известно о победителе

По данным государственным реестрам Министерства юстиции размер уставного капитала компании "Лортен групп", которая победила в аукционе, составляет 100 гривен. Руководителем компании, по данным реестров, является Олег Пиченевский.

В дальнейшем компания-победитель должна подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. Только после этого процесс приватизации "Электронмаша" будет считаться завершенным.