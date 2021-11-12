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Завод "Електронмаш" продали за майже мільярд гривень: що відомо про покупця

Автор: Дмитро Левицький

Київський завод "Електронмаш" продали в рамках великої приватизації. Завод придбали за майже мільярд гривень, що в 14 разів вище стартової ціни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані аукціону "Прозорро".

Участь в аукціоні брали 22 компанії. У третьому раунді торгів компанія "Лортен груп" запропонувала придбати завод за 970 мільйонів гривень та 1 копійку. Ця ставка виявилася на 1 копійку вищою за ставку іншої компанії, тому стала переможною.

Основні активи заводу, а саме земельна ділянка площею 137 600 квадратних метрів, розташовані в Києві на Кільцевій дорозі, поблизу торгового центру "Променада парк".

Що відомо про переможця

За даними державним реєстрам Міністерства юстиції, розмір статутного капіталу компанії "Лортен груп", яка перемогла в аукціоні, становить 100 гривень. Керівником компанії, за даними реєстрів, є Олег Піченевський.

Надалі компанія-переможець повинна підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу та зробити розрахунок. Лише після цього процес приватизації "Електронмашу" буде вважатися завершеним.

Нагадаємо, раніше в рамках великої приватизації продали інший київський завод.

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ЭлектронмашПриватизація держпідприємств