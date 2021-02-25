Киевский завод "Большевик" вернули в государственную собственность
Верховный суд вернул в государственную собственность киевский завод "Большевик". Решение о признании торгов недействительными и возвращении государству нежилых зданий машиностроительного завода осталось в силе.
Об этом говорится в сообщении на сайте Верховного суда.
Сообщается, что недвижимость завода, органом управления которым является государство в лице Фонда госимущества Украины, было отчуждено помимо воли собственника вне приватизационной процедуре.
Правомерность торгов является предметом четырех судебных дел. В прошлом году Северный апелляционный хозяйственный суд отменил решение первой инстанции и признал результаты торгов недействительными.
Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд наложил арест на украинский участок магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". Таким образом, так называемую "трубу Медведчука" вернули под контроль государства.
Речь идет о трубопроводе, который эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападтранс". Ее связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком, против которого введены санкции.