UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Завод Baykar повноцінно запрацює в Україні після закінчення війни, - посол у Туреччині

Фото: посол України в Туреччині Василь Бондар (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Завод із виробництва безпілотників Bayraktar турецької компанії Baykar Makina повноцінно запрацює в Україні після закінчення війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Туреччині Василя Боднара в інтерв'ю Euronews.

"Ми працюємо з Baykar Makina в різних вимірах, включаючи створення заводу", - сказав Боднар. 

За його словами, завод повноцінно запрацює в Україні після завершення війни.

Посол відмовився надавати подробиці про завод з безпекових причин, проте зазначив, що прогрес у цьому плані помітний.

Він також нагадав, що Україна співпрацює з компанією Turkish Aerospace Industries (TAI). 

Завод Baykar Україні

Нагадаємо, у липні 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про підготовку угоди з Туреччиною, яка дозволить розпочати будівництво заводу безпілотників Bayraktar на території України.

Пізніше компанія Baykar отримала від Туреччини ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні.

Раніше гендиректор Baykar Халюк Байрактар повідомляв, що завод в Україні відкриють уже у 2025 році. Обсяг запланованих інвестицій становить 95,5 млн доларів.

Вже у липні 2023 року турецька компанія Baykar почала будувати в Україні завод із виробництва безпілотних летальних апаратів Bayraktar. Щороку на ньому планують виробляти понад 100 одиниць дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТуреччинаБайрактар