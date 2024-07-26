Завод Baykar повноцінно запрацює в Україні після закінчення війни, - посол у Туреччині

Завод Baykar Україні

Нагадаємо, у липні 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про підготовку угоди з Туреччиною, яка дозволить розпочати будівництво заводу безпілотників Bayraktar на території України.

Пізніше компанія Baykar отримала від Туреччини ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні.

Раніше гендиректор Baykar Халюк Байрактар повідомляв, що завод в Україні відкриють уже у 2025 році. Обсяг запланованих інвестицій становить 95,5 млн доларів.

Вже у липні 2023 року турецька компанія Baykar почала будувати в Україні завод із виробництва безпілотних летальних апаратів Bayraktar. Щороку на ньому планують виробляти понад 100 одиниць дронів.

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