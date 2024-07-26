Завод Baykar полноценно заработает в Украине после окончания войны - посол в Турции

Завод Baykar Украина

Напомним, в июле 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о подготовке соглашения с Турцией, которое позволит начать строительство завода беспилотников Bayraktar на территории Украины.

Позже компания Baykar получила от Турции лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине.

Ранее гендиректор Baykar Халюк Байрактар сообщал, что завод в Украине будет открыт уже в 2025 году. Объем запланированных инвестиций составляет 95,5 млн долларов.

Уже в июле 2023 турецкая компания Baykar начала строить в Украине завод по производству беспилотных летальных аппаратов Bayraktar. Ежегодно на нем планируют производить более 100 единиц дронов.

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