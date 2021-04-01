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Завладели 500 тысячами долларов: в Офисе генпрокурора назвали причину обысков в АРМА

Автор: Инна Собора

В Киеве и Киевской области провели 50 обысков в уголовном производстве по фактам завладения 500 тысячами долларов. Средства ранее были переданы в управление Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА).

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

По данным следствия, участники организованной группы, в состав которой среди прочих входили сотрудники АРМА, а также адвокаты, в течение ноября-декабря 2020 года завладели 500 тысячами долларов. Эти средства были признаны вещественными доказательствами по ряду уголовных производств и переданы в управление АРМА. Средства присвоили путем их перечисления на основании поддельных судебных решений на банковские счета лиц, которые не являются участниками уголовного производства.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Решается вопрос относительно сообщения участникам организованной группы о подозрении по фактам мошенничества, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением и подделки документов (ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Напомним, днем 1 апреля стало известно, что обыски проводятся в помещении центрального аппарата АРМА и по месту жительства нескольких сотрудников.

РБК-Украина писало, что СБУ 30 марта провела у руководства и представителей Общественной организации "Украинский Выбор", лидером которой является нардеп Виктор Медведчук, 20 обысков. Следственные действия происходили в более 10 регионах страны.

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