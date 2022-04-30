ru ua
Сб, 30 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Залежить від ситуації. Міноборони не виключає, що Путін оголосить повну мобілізацію

Новость на русском →
Київ, Субота 30 квітня 2022 16:18
Залежить від ситуації. Міноборони не виключає, що Путін оголосить повну мобілізацію Фото: речник Міноборони Олександр Мотузяник (armyinform.com.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Міністерство оборони України не виключає, що президент Росії Володимир Путін може оголосити повну мобілізацію в РФ. Даний крок залежить від ситуації на східному фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Міноборони Олександра Мотузяника.

За його словами, в окремих регіонах Росії вже проводиться прихована мобілізація, активно вербують найманців для війни проти України. Крім того, до бойових дій намагаються залучити чоловіків на окупованому Донбасі.

"Але чи буде Росія оголошувати повну мобілізацію, залежить від бойових дій, які зараз тривають у східній операційній зоні. Тобто якщо ворогу не вдасться досягти своїх цілей, такий сценарій цілком можливий, ми його не виключаємо", - зазначив Мотузяник.

Нагадаємо, раніше британський міністр оборони Бен Уоллес заявив, що Путін може оголосити нову війну світовим "нацистам" на параді 9 травня і загальну мобілізацію в Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Міністерство оборони України Війна Росії проти України
NEWS
66-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
66-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни