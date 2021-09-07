Залежить від їх кроків: США не поспішають визнавати правління "Талібану"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря президента США Джен Псакі під час брифінгу .

"Немає ніякого поспіху з визнанням. Це дійсно буде залежати від того, які кроки робить "Талібан",- відзначає Псакі.



В першу чергу, США та інші країни спостерігатимуть за тим, чи дозволить "Талібан" покинути Афганістан громадянам інших країн, чи надаватиме він гуманітарну допомогу й чи поважатиме права жінок.

"Світова спільнота, в тому числі США, буде спостерігати, чи дозволять вони американським громадянам і громадянам інших країн покинути (,-ред Афганістан), чи дозволять вони особам, які хочуть покинути країну, виїхати, чи дозволять вони гуманітарну допомогу, як вони будуть поводитися з жінками і дівчатами в країні", - додала прессекретар Білого дому.