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Залежить від їх кроків: США не поспішають визнавати правління "Талібану"

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США , Вівторок 07 вересня 2021 18:37
Залежить від їх кроків: США не поспішають визнавати правління "Талібану" Фото: США не поспішають визнавати правління "Талібану" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки не планують поспішати з визнанням правління "Талібану". Їх рішення залежатиме від кроків, які зробить радикальний рух.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря президента США Джен Псакі під час брифінгу.

"Немає ніякого поспіху з визнанням. Це дійсно буде залежати від того, які кроки робить "Талібан",- відзначає Псакі.

В першу чергу, США та інші країни спостерігатимуть за тим, чи дозволить "Талібан" покинути Афганістан громадянам інших країн, чи надаватиме він гуманітарну допомогу й чи поважатиме права жінок.

"Світова спільнота, в тому числі США, буде спостерігати, чи дозволять вони американським громадянам і громадянам інших країн покинути (,-ред Афганістан), чи дозволять вони особам, які хочуть покинути країну, виїхати, чи дозволять вони гуманітарну допомогу, як вони будуть поводитися з жінками і дівчатами в країні", - додала прессекретар Білого дому.

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Сполучені Штати Америки Джен Псакі Талібан
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