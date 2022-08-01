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Не зависит от региона или языка: какими украинцы видят отношения с Россией

Новина українською →
Украина, Понедельник 01 августа 2022 13:28
Не зависит от региона или языка: какими украинцы видят отношения с Россией Фото: независимо от региона и языка украинцы хотят отгородиться от России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В июле 2022 года абсолютное большинство украинцев - 79% - считают, что между Украиной и Россией должны быть закрыты границы с визами и таможнями. Лишь 11% считают, что страны должны быть независимыми, но дружественными государствами с открытыми границами без виз и таможен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос КМИС.

Также лишь 1% респондентов выступают за объединение в одно государство.

По сравнению с периодом перед полномасштабным вторжением (по состоянию на февраль 2022 года) с 44% до 79% выросла доля тех, кто считает, что должны быть закрыты границы с визами и таможнями. Зато с 48% до 11% стало меньше тех, кто выступает за "дружеские" отношения между странами. Также с 5% до 1% снизилась доля тех, кто выступает за объединение в одно государство.

Не зависит от региона или языка: какими украинцы видят отношения с Россией

Во всех регионах по сравнению с февралем значительно выросла доля тех, кто выступает за закрытые границы. В частности, если на Юге и Востоке еще в феврале большинство выступали за "дружеские" отношения, то сейчас подавляющее большинство считает, что между Украиной и Россией должны быть визы и таможни.

Не зависит от региона или языка: какими украинцы видят отношения с Россией

Большинство среди всех категорий выступают за то, чтобы между Украиной и Россией были закрыты границы с визами и таможнями. Даже среди русскоязычных россиян 52% выступают за закрытые границы, а за "дружеские" отношения - 35% (и лишь 3% утверждают, что Украине и России следует объединиться в одно государство).

Не зависит от региона или языка: какими украинцы видят отношения с Россией

"После февраля 2022 года агрессивность руководства России и "обычных" россиян вместе со зверствами российской армии похоронили и идею "дружеских" и "удобных" отношений. Не только на уровне Украины в целом абсолютное большинство считает нужными визы и таможни с россиянами, но и во всех регионах это мнение абсолютно преобладает. Украинцы независимо от региона или языка стремятся отгородиться от России", - отметил социолог КМИС Антон Грушевский.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 6-20 июля 2022 года среди 2000 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, которые выехали за рубеж после 24 февраля 2022 года.

Напомним, в июле 2022 года для 84% украинцев никакие территориальные уступки не являются допустимыми. Лишь 10% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

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