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Не залежить від регіону чи мови: якими українці бачать відносини з Росією

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Україна, Понеділок 01 серпня 2022 13:28
Не залежить від регіону чи мови: якими українці бачать відносини з Росією Фото: незалежно від регіону та мови українці хочуть відгородитися від Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У липні 2022 року абсолютна більшість українців - 79% - вважають, що між Україною і Росією мають бути закриті кордони з візами та митницями. Лише 11% вважають, що країни мають бути незалежними, але дружніми державами з відкритими кордонами без віз і митниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування КМІС.

Також лише 1% респондентів виступають за об’єднання в одну державу.

Порівняно з періодом перед повномасштабним вторгненням (станом на лютий 2022 року) з 44% до 79% зросла частка тих, хто вважає, що мають бути закриті кордони з візами і митницями. Натомість з 48% до 11% стало менше тих, хто виступає за "дружні" відносини між країнами. Також з 5% до 1% знизилася частка тих, хто виступає за об’єднання в одну державу.

Не залежить від регіону чи мови: якими українці бачать відносини з Росією

У всіх регіонах порівняно з лютим значно зросла частка тих, хто виступає за закриті кордони. Зокрема, якщо на Півдні і Сході ще в лютому більшість виступали за "дружні" відносини, то зараз переважна більшість вважає, що між Україною і Росією мають бути візи та митниці.

Не залежить від регіону чи мови: якими українці бачать відносини з Росією

Більшість серед усіх категорій виступають за те, щоб між Україною і Росією були закриті кордони з візами та митницями. Навіть серед російськомовних росіян 52% виступають за закриті кордони, а за "дружні" відносини - 35% (і лише 3% стверджують, що Україні і Росії слід об’єднатися в одну державу).

Не залежить від регіону чи мови: якими українці бачать відносини з Росією

"Після лютого 2022 року агресивність керівництва Росії і "звичайних" росіян разом із звірствами російської армії поховали і ідею "дружніх" і "зручних" відносин. Не тільки на рівні України в цілому абсолютна більшість вважає потрібними візи та митниці з росіянами, але і у всіх регіонах ця думка абсолютно переважає. Українці незалежно від регіону чи мови прагнуть відгородитися від Росії", - зазначив соціолог КМІС Антон Грушевський.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 6-20 липня 2022 року серед 2000 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, у липні 2022 року для 84% українців жодні територіальні поступки не є припустимими. Лише 10% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

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