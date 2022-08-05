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От чего зависит размер доплаты за сверхурочный стаж: ответ Пенсионного фонда

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Украина, Пятница 05 августа 2022 07:30
От чего зависит размер доплаты за сверхурочный стаж: ответ Пенсионного фонда Фото: пенсионерам доплачивают за стаж (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Размер доплаты за сверхурочный стаж зависит от продолжительности страхового стажа и размера пенсии. Надбавка исчисляется по формуле закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Законом определено, что за каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1% размера пенсии. Но размер надбавки должен быть не более чем на 1% минимального размера пенсии по возрасту (не больше прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность).

Пример

Размер пенсии женщины, рассчитанный по формуле с учетом страхового стажа 45 лет 7 месяцев, составляет 2800 грн. Она имеет 15 лет стажа свыше 30 лет. За 15 лет сверхурочного стажа к пенсии начисляется доплата в размере 15%. Поскольку размер пенсии, рассчитанный с учетом полученного стажа и заработка (2800 грн) превышает прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (2027 грн), то доплата рассчитывается с такого прожиточного минимума.

Следовательно, размер доплаты за сверхнормативный стаж - 304,05 грн (2027,00 грн х 15%, где: 2027,00 грн - прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 01.07.2022).

"Если размер пенсии, рассчитанный по формуле, не превышает прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, то размер доплаты определяется исходя из исчисленной пенсии", - говорится в сообщении.

В ПФУ напомнили, что пунктом 41 Переходных положений закона сохранено право на установление доплаты за сверхнормативный стаж у мужчины более 25 лет, у женщины - более 20 лет, если им пенсии назначены до 01.10.2011 и они не пересчитывались с учетом заработной платы, полученной после назначения пенсии.

Напомним, средний размер пенсии за II квартал 2022 года вырос на 67,0 гривен до 4437,45 гривен. С начала года пенсии выросли на 445,92 гривен (на 11,2%). При этом официальный уровень инфляции составил 17,4%. Количество пенсионеров составило 10,8 млн человек. Чаще всего пенсия составляет от 2000 до 3000 гривен.

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